Köpeklerin Bombayla İmtihanı

Özel güvenlik görevlilerinin güvenliği sağlarken kullandıkları görev köpekleri ve idarecileri için 15 Mayıs'ta özel bir sınav yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılacak sınavı kazanan özel güvenlik hizmetlerinde kullanılacak görev köpeği ve idarecisine kimlik kartı verilecek. Kimlik kartı olmayan köpek ve idarecileri, özel güvenlik şirketlerince çalıştırılamayacak.



Çetin geçmesi beklenen sınavda köpeklerden, saklanılan gerçek patlayıcı ve uyuşturucu maddeyi bulmaları istenecek. Arama alanlarındaki patlayıcı ve uyuşturucu maddeler 200 gramdan az olmayacak şekilde sınav başlamadan en az 45 dakika öncesinden saklanacak. Uyuşturucu madde arama köpekleri için saklanacak uyuşturucu maddeler arasında eroin, esrar, afyon sakızı, kokain, extacy, captagon, sentetik kannabinoid (bonzai) ve metamfetamin maddeleri içerisinden seçilerek saklanacak. İmtihana girecek köpeklerden saklanacak dinamit, C4, TNT, PETN (infilak fitili), saniyeli fitil, barut gibi askeri patlayıcı maddeleri de bulması istenecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesik oordinasyonunda, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak sınav için son başvuru tarihi 14 Nisan olarak açıklandı. Sınavla birlikte artık havaalanları, alışveriş merkezleri, park ve mesire alanı gibi umuma açık yerlerde özel güvenlik şirketlerince kullanılan köpeklere standart getirilmesi hedefleniyor. Beceri ve yeterliliklerini gösteren kimlik kartı olmayan özel güvenlik köpekleri ve idarecilerinin çalışmasının önüne geçilecek. Sınava girecek özel güvenlik köpekleri idarecileri, 14 Nisan 2017 saat 17.00'e kadar bulundukları şehrin il emniyet müdürlüğüne müracaat edebilecek. Adaylar, patlayıcı madde, uyuşturucu madde ve koruma branşlarının sadece birinden başvuruda bulunulabilecek.Sınava en az 1, en fazla 8 yaşında olan köpekler girebilecek.



Sınavda gerçek uyuşturucu ve patlayıcı kullanılacak



Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi, sınavın talimatnamesini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; adaylar yanlarında görev köpeğinin veterinerlik fakültesinden alınmış kalça röntgen filmini ve sağlık karnesini getirecek. Uyuşturucu ve patlayıcı madde arama köpekleri için arama 3 alandan (kapalı alan-kargo, araç, taşınabilir eşyalar) oluşacak. Patlayıcı madde arama köpekleri ve uyuşturucu madde arama köpeklerinin testlerinde gerçek maddelerle test yapılacak. Arama alanlarındaki patlayıcı ve uyuşturucu maddeler 200 gramdan az olmayacak şekilde sınav başlamadan en az 45 dakika öncesinden saklanacak. Uyuşturucu madde arama köpekleri için saklanacak uyuşturucu maddeler ise eroin, esrar, afyon sakızı, kokain, extacy, captagon, sentetik kannabinoid (bonzai) metamfetamin maddeleri içerisinden seçilerek saklanacak. Saklanacak askeri patlayıcı maddeler arasında da dinamit, C4, TNT, PETN (infilak fitili), saniyeli fitil, barut olacak. amonyum nitrat, amonyum sülfat, sodyum nitrat, sodyum benzoat, sodyum klorat, potasyum permanganat, potasyum nitrat, potasyum klorat, TATP maddeleri içerisinden seçilecek kimyasal maddeler de köpeklerin bulmaları için saklanacak.



4 kez yanlış tepki veren köpekler elenecek. - BURSA