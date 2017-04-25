Köpeklerden Kaçan Çakal Korkuluğa Sıkıştı
Trabzon'un Of ilçesinde köpeklerden kaçan çakal bir caminin klimasının korkuluğuna sıkıştı.
Trabzon'un Of ilçesinde köpeklerden kaçan çakal bir caminin klimasının korkuluğuna sıkıştı. Trabzon'un Of ilçesindeki Bölümlü mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir çakal köpeklerden kaçarken cami klimasının korkuluğuna sıkıştı. Mahalle sakinlerinin Sürmene Milli Parklar Şefliği ekiplerine haber vermesiyle sıkıştığı korkuluktan kurtarılan "Altın" cinsli çakal veterinere götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından yaralı çakal doğaya tekrar bırakıldı.
(İHA)