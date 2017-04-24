Köpek Tartışması Cinayetine Müebbet Hapis Cezası

KAYSERİ'de çalıştığı işyerindeki kangal cinsi köpeğinin öldürülmesine sinirlenen ve çıkan tartışmada 1 kişi öldürüp, 2 kişiyi yaralamaktan yargılanan 33 yaşındaki Serdar Ceylan, cinayetten müebbet hapis, yaralamaktan ve ruhsatsız silahtan 10 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum oldu.



3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Serdar Ceylan, tutuksuz sanıklar Ahmet K., Mesut İ. ve Mehmet E. hazır bulundu. Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç mahallesi yakınlarında bulunan yapı inşaat firmasının bekçi kulübesi önünde meydana gelen cinayetin, inşaat firmasının bekçi köpeğinin öldürülmesinden çıktığı anlaşıldı. Katil zanlısı Serdar Ceylan mahkemede yaptığı savunmada, "Arkadaşlarım alkol almak için çalıştığım inşaat firması bekçi kulübesine geldiler. Alkolün etkisi ile alacak verecek tartışması yaşandı. Bunun üzerine Şenol belindeki tabancayı Ahmet'e vererek 'Git köpeğini öldür' dedi. Ahmet de emri yerine getirdi. Bunun üzerine sinirlendim ve Ahmet yere düşünce elinden silahı aldım. Şenol'la gelen Mesut'ta da silah varmış. Karşılıklı çatıştık. Şenol kafasından vuruldu" dedi.



Kangal cinsi köpeği tabanca ile vurarak öldüren Ahmet K. ise savunmasında köpeği Şenol'un söylemesi üzerine vurduğunu ifade etti.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu Serdar Ceylan'a, Şenol Topal'ı öldürmek suçundan müebbet, Ahmet K.'yı yaralamak suçundan ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Köpeği tabanca ile vuran Ahme K. ise mahkeme heyeti tarafından köpeği öldürdüğüne ve ruhsatsız silah taşımak suçlarında 20 ay hapis 500 TL para cezası aldı. Çıkan silahlı kavgada yaralanan diğer sanıklar ise,ruhsatsız silah taşıma suçlarından 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.



OLAY NASIL OLMUŞTU



Geçen yıl 16 Eylül'de 21.00 sıralarında merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Gömeç Mahallesi yakınlarında inşaat malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki Şenol Topal tabanca ile öldürüldü. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 35 yaşındaki Ahmet K. ve 33 yaşındaki Serdar C. de yaralandı.



- Kayseri