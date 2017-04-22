Köpek Simba, Öfke Sorunu Yaşadığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Zaman zaman güvenlik güçlerinin ilginç ve komik müdahaleleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun en son örneklerinden birisi olan ve "öfke sorunu yaşadığı" gerekçesiyle göz altına alınan chihuahua cinsi köpek, güvenlik güçlerinin bu yaptırımının yanı sıra, göz altına alınmasının nedenleriyle birlikte de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Kuzey İrlanda polisi İngilizce'de "herkesin tanıyıp bilmesi gereken harika kişi" anlamına gelen Nigel ismini verdiği ve gerçekteki adının Simba olduğu belirtilen chihuahua cinsi köpeği, kırmızı ışık yandığı halde karşıdan karşıya geçtiği ve polis memurlarının parmağını ısırdığı için göz altına alındı.



Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından oldukça ses getirmeyi başaran ve görenlerin istemsiz bir tebessüm etmesine neden olan bu haber, aynı zamanda okuyucuların durumun ne kadar içler acısı olduğunu düşünmeye sevk edecek nitelikte.



Kuzey İrlanda'nın Craigavon şehrinde gerçekleşen olayın ardından chihuahua cinsi Simba'nın sahibini bulabilmek için Facebook üzerinden paylaşım yapan güvenlik güçleri, yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verdi;









Nigel kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek, kamu düzenin bozan davranışta bulunmak ve görevi başındaki polis memurlarına 2 kez saldırı girişiminde bulunmaktan dolayı gözaltına alındı. Ciddi öfke sorunları var. Normalde onu Polis Departmanı'nın yeni üyesi olarak aramıza almak istedik ancak kendisi kızgın bir minik ve kesinlikle polis karşıtı! Tasması yoktu, ancak Avenue Road yakınlarından geldiğini tahmin ediyoruz. Lütfen sahibini bulun

