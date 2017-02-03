Köpek Saldırısından Kaçarken Sulama Kanalına Düşerek Yaralandı

Eskişehir'de, saldıran köpeklerden kaçmak isterken sulama kanalına düşen bir vatandaş yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.Ç. isimli vatandaş, Muttalip mahallesinde yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan M.Ç., su kanalına düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR