Köpek Sahiplenme Tartışmasında Kan Aktı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'da köpek sahiplenme yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.



Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki aile arasında yaşanan köpek sahiplenme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu vurulan Ahmet Elmas olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İsmail D. de hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cesedi de Balıklıgöl Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili Mahmut E. Nuri D. Vedat D. ve Mehmet D.'yi gözaltına alırken çevrede yapılan araştırmada ise olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek bulundu.



Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA