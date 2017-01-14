Köpek Dövüştürüp Sosyal Medyada Paylaşan Kişiye 5 Bin Lira Ceza

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpekleri dövüştürüp cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bir kişiye 5 bin 302 lira para cezası verildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sahsın köpekleri dövüştürüp sosyal medya hesabından paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Görüntülerin paylaşıldığı site üzerinde inceleme yapan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şahsa Hayvan Koruma Kanununa Muhalefetten 5 bin 302 lira para cezası verildi. Görüntülerde köpekler dövüştürülürken izleyenlerin ise cep telefonuyla kaydetmeye çalıştıkları gözlendi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA