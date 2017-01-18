Yavru Köpeğin Kulağını Kesen Caniler Para Cezası Alarak Serbest Kaldı

Isparta'da bağladıkları köpeğin kulağını kesip sosyal medya paylaşan 2 cani, gözaltına alınıp para cezası verilmesinin ardından serbest kaldı.

Yavru Köpeğin Kulağını Kesen Caniler Para Cezası Alarak Serbest Kaldı

Isparta'da ipe bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli para cezası verilerek serbest bırakıldı.

YAVRU KÖPEĞİN KULAĞINI KESİP SOSYAL MEDYADA PAYLAMIŞLARDI

Isparta'da yavru bir köpeğin kulağını keserek o fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y. savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

4 BİN 404 TL PARA CEZASI ALDILAR

Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Köpeğin kulağını kesen şahıslara 51199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 4 bin 404 lira idari para cezası verildi" denildi. Fotoğraftaki köpeğin arandığı ancak henüz bulunamadığı da öğrenildi.

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