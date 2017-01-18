Yavru Köpeğin Kulağını Kesen Caniler Para Cezası Alarak Serbest Kaldı

Isparta'da ipe bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli para cezası verilerek serbest bırakıldı.

YAVRU KÖPEĞİN KULAĞINI KESİP SOSYAL MEDYADA PAYLAMIŞLARDI

Isparta'da yavru bir köpeğin kulağını keserek o fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y. savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

4 BİN 404 TL PARA CEZASI ALDILAR

Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Köpeğin kulağını kesen şahıslara 51199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 4 bin 404 lira idari para cezası verildi" denildi. Fotoğraftaki köpeğin arandığı ancak henüz bulunamadığı da öğrenildi.