Köpeğin Çarptığı Adam Hastanelik Oldu



Ankara Ulus'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda, karşıdan karşıya geçen adam otomobil olmamasından dolayı sağına soluna bakma ihtiyacı bile duymadı ama ona bir köpeğin çarpacağını düşünümedi. Show Haber'in WhatsApp hattına gönderilen videoda, son sürat koşan köpek bir anda adama çarptı. Adamın iki ayağıda yerden kesildi ve yere düştü. Bir süre adam hareketsiz yatınca yardımına yoldan geçen esnaf yetişti. Köpeğin çarptığı adam hastaneye kaldırıldı.