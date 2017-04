Köpeği Zehirlenen Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki yürüme engelli Ayşe Küçük'ün her türlü işini gören 6 yaşındaki 'Lesi' isimli doberman cinsi köpeği zehirlendi.Evinin bahçesine gömdüğü köpeğinin başında oğlu ile birlikte gözyaşı döken engelli kadın yapanların cezasız kalmamasını istedi.



Marmaris'e bağlı İçmeler Mahallesinde oğlu Ali Kırmızı (32) ile birlikte yaşayan yürüme engelli Ayşe Küçük'ün hayatı 6 yıl önce yavru iken alıp beslediği doberman cinsi dişi köpeği Lesi'nin zehirlenmesiyle kabusa döndü. Engelli kadının küçükten eğittiği Lesi, markete alışverişe gidiyor, su taşıyor ve sahibinin pazardan aldığı eşyalarını taşımasına kadar her türlü günlük işlerini yapıyordu.Yeteneği bununla kalmayan akıllı köpek, misafir ve evin oğlu Ali Kımızı eve döndüğünde kapıyı açıyor ve yorgun olduğu zaman ona masaj bile yapıyordu. Küçük ailesinin yanı sıra mahalle sakinleri ve turistler tarafından da çok sevilen bir köpek olan Lesi, önceki gün kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından evin bahçesinde zehirlendi. Sahibi tarafından hemen veterinere götürülen köpek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Lesi'nin ölümü Ayşe Küçük ve oğlu Ali Kırmızı'yı yasa boğdu. Köpeğin öldüğünü öğrenen mahalle sakinleri ve turistler de büyük üzüntü yaşadı. Engelli Ayşe Küçük, eli ayağı olan köpeğini bahçede kazdığı mezara gömdü. Başından bir dakika bile ayrılmadığı köpeği için gözyaşı döken Küçük," O benim her şeyimdi.Beni hayata bağlayan tek yardımcım oldu. Kocamı kanserden kaybettikten sonra bana yoldaş oldu. Markete alışverişime o gidiyordu. Ağzına 5 litrelik pet şişe veriyordum mahalleden bana su taşıyordu. Pazara beraber giderdik. Bu kadar akıllı bir hayvandan ne istediler? Yapanlar Alllah'ından bulsun" diyerek tepki gösterdi.



Fırında çalışan Ali Kırmızı ise, gözyaşlarını tutamayarak, "O hayvan olmanın ötesinde bir insan kadar akıllıydı. Ben işten geldiğimde kapıyı açar, yorgun olduğumda bana masaj yapardı. Köpeğimizi kıskandılar ve zehirlediler. Yapanlar cezasız kalmasın" diye konuştu.



