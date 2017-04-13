Köpeği Saldırıya Uğrayınca Bir Kişiyi Baltayla Yaraladı

Kırklareli'nde köpeği başka bir köpeğin saldırısına uğrayan şahıs, bir kişiyi baltayla yaraladı.



İddiaya göre, Vize ilçesine bağlı Evrenli köyünde M.B. isimli şahıs, kendisine ait köpeğinin B.K. isimli şahsa ait köpek tarafından yaralandığı gerekçesiyle o sırada olay yerinde bulunan A.Ç. adlı kişiyi baltayla sağ kolundan yaraladı.



Silahla tehdit etti



Köpeği ısırılan M.B., ardından diğer köpeğin sahibi B.K.'yı ve baltayla yaraladığı A.Ç.'yi av tüfeğiyle tehdit etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri köye gelerek M.B.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından olayda kullanılan 77 cm uzunluğundaki baltaya el konulurken olayda kullanıldığı iddia edilen av tüfeği ise bulunmadı. Gözaltına alınan M.B. yapılan sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ