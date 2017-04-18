Kopan Tekerlek Dehşet Saçtı

Görünmez kazanın böylesi görülmedi. Bir dükkanda otururken başlarına tekerlek düştü. Üç arkadaş eczanede oturmuş sohbet ederken nereden geldiği bilinmeyen bir otomobil tekerleği dükkandan içeri girdi ve büyük bir hızla başlarına düştü. Neye uğradığını şaşıran üç arkadaş olayın şokunu yaşarken gerçek sonradan ortaya çıktı. Eczanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bir araçtan kopan tekerleğin, ilginç bir şekilde eczanenin kapısından içeri girdiği ve kazanın bu şekilde yaşandığı görüldü.