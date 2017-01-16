Kop Tüneli'nin 5 Bin 200 Metresi Delindi

ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda yapımı süren ve tamamlandığında Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacak Kop Tüneli'nde, 5 bin 200 metrelik delme işlemi gerçekleştirildi.



Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte acı ve tatlı çok önemli izler bırakan Kop Dağı'nın, yakın gelecekte tünelle geçileceğini söyledi.



Yapımına 2012 yılında başlanan ve 6 bin 500 metrelik çift tüp olarak inşa edilen Kop Tüneli'nin toplam uzunluğunun 13 kilometre olacağını belirten Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla 5 bin 200 metresinde delme işlemi tamamlandı ve gelinen noktada delmede yüzde 40 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah 2019 yılında ışığı göreceğimizi tahmin ediyoruz." dedi.



Ustaoğlu, Kop Tüneli proje tutarının yaklaşık 700 milyon lira olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bölgemizin ağır geçen iklim ve kış koşullarını göz önüne aldığımızda Kop Dağı, sarp geçişi ve zorluğuyla maalesef bölgemizde geriye dönük bazen çok acı hatıralar bırakan bir dağımız ama inşallah tünel tamamladığında belki 6 bin 500 metrelik mesafeyi kısaltacak ama rakım yüksekliklerini ve arazinin engebeli oluşunu göz önüne aldığımızda, kış şartlarını göz önüne aldığımızda Erzurum ile Bayburt arasını, zaman açısından yüzde 25 civarında kısaltacak bir tünel."



"Yumuşak zemin çalışmaları yavaşlatıyor"



Kop Dağı tünel inşaatı çalışmalarında diğerlerinde olmadığı kadar yumuşak bir zemin bulunduğunu ifade eden Ustaoğlu, bunun da çalışmaların yavaş ilerlemesine neden olduğunu anlattı.



Ustaoğlu, zemin sebebiyle bazen 24 saatte bir metrelik mesafenin aşılmakta zorlanıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Zaman zaman ağır iş makinelerini bile sürükleyecek tarzda su kütleleri ile karşılaşılıyor. Tabii bu su kütlelerinin aşılması, gerekli tedbirlerin alınması bazen işlerin kesintiye uğramasına neden oluyor. Şanssızlığımız birçok tünelde karşılaşılmayan sert bir zeminden ziyade yumuşak bir zeminle mücadele ediliyor ama Allah'a şükürler olsun, burada teknolojinin en üst imkanları kullanılarak, güvenlik en maksimum düzeyde gözetilerek tabiri caizse gıdım gıdım mesafe alınmak zorunda kalınıyor."



Yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilebilmesi için tünel tüplerinin orta bölümünden açılacak yaklaşım tüneliyle inşaatın 4 yerine 8 aynadan yapılacağını kaydeden Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Tünelin arasından yapılacak ilave tünel ile şu an sadece karşılıklı iki taraftan devam eden tünel inşaatı, temmuz ayından sonra karşılıklı 8 ayrı yerden devam etmiş olacak ki bu da bundan sonraki süreçte mesafe olarak ilerleyişimizi 2 kat artırmış olacak. Ümidimiz böyle çok yumuşak zeminli değil daha sert zeminli olursa tüneldeki inşaat ve ilerleme de o derece daha hızlı olacak."



"Bu tip yatırımlar çok önemli ve elzem"



Ustaoğlu, tünelin hizmete geçmesiyle hükümet tarafından açıklanan Cazibe Merkezi Programı çerçevesinde bölgenin daha da cazip hale geleceğine inandıklarını vurguladı.



Tünel çalışmasının bölge açısından heyecan verici olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "İnşallah 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlandığında, güzergah ve yol altyapısı açısından baktığımızda bu tünel çok önemli bir misyonu yerine getirmiş olacak." ifadesini kullandı.



Bu yatırımın millet nezdinde çok önemli hizmetlere vesile olacağına inandığını belirten Ustaoğlu, bölge halkının susadığı, özellikle yatırımcıyı teşvik açısından bu tip yatırımların çok önemli ve elzem olduğunu bildirdi.



Ustaoğlu, bu yol ve tünel çalışmasıyla Salmankaş ve Zigana'nın yeni tünel inşaatları da bittiğinde Erzurum-Bayburt-Trabzon güzergahının bölgede çok önemli bir güzergah halini alacağını sözlerine ekledi.