Kop Eylem Planı Çalıştayı Nevşehir'de Yapıldı

Konya Ovası Projesi(KOP) Eylem Planı Çalıştayı Nevşehir Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda başladı.



KOP Eylem Planı Çalıştay toplantısına Valisi İlhami Aktaş, ilçe kaymakamları, Kop İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve KOP İdaresi Koordinatörü Makbule Terzi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu daire müdürleri ve temsilcileri katıldı.



Toplantıda konuşan Vali Aktaş, "Nevşehir'in 2016 yılı Haziran ayında KOP İdaresi Projesi kapsamına alınması yayımlanan kararnamenin heyecanıyla malümunuz 15 Temmuz sürecinin olumsuz etkisi ile aynı heyecanı il olarak çok fazla gösterdiğimiz söylenemez. KOP İdaresi başkanımızın, ilimizin KOP İdaresi Projesi kapsamına alındığı andan itibaren gösterdiği gayret ve çabalarına bizde il olarak bu çalışmalar kapsamında neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Özellikle turizm için ve her konuda faydalanmak, proje üretmek mümkün. Bu çalışmaları bütün kurumlar 2017 de gereği gibi yapılarak ve KOP idaresi ile irtibatımızı koparmadan sağlam bir diyalog içinde azami ölçüde ilimizin faydalanmasına katkı sağlayacağız. Çalıştayın ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.



Çalıştay çalışma gruplarının tarım, sulama, kültür, turizm, ekonomik kalkınma altyapı gibi konular da katılımcılara bilgi vererek ayrıca bölgesel kalkınma, mevcut durum tespiti, arka plan çalışması, durum değerlendirilmesi, ilin sorunları, kurumlardan gelen resmi proje önerilerinin değerlendirilmesi ve sektörel analizler doğrultusunda geliştirilmesi gibi konularda da bilgilendirme sunusu yapıldı.



Daha sonra çalıştay da önemli projeler ile çalıştay gruplarında tespit edilen sorun ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile devam etti. - NEVŞEHİR