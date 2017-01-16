KOP Bölgesi için 'Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkileri' Toplantısı

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesinde; en çok kuraklığın yaşandığı ve Konya Kapalı Havzası olarak bilinen Niğde'de 9 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayan toplantılar, 10 Ocak Salı günü Aksaray'da, 11 Ocak Çarşamba günü ise Karaman'da gerçekleştirilirken Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkileri Grup Odak toplantılarının sonuncusu Konya'da yapıldı.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ünal, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, Konya Gıda Tarım İl Müdürü Seyfettin Baydar, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Durmuş Ali Çarkacı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan, Basın Yayın ve Enformasyon Konya İl Müdürü Cemil Paslı, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Celil Çalış ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçilerin katıldığı toplantının son bölümünde karma çalıştay düzenlendi.

Özdemir: "Kuraklığı Unutmamalıyız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, kuraklık kelimesini ve bunun sorunlarını unutturmaya niyetleri olmadığını söyledi. Dünyada gıda güvenliği ve güvenilirliği diye popüler terim bulunduğunu kaydeden Özdemir, gıda enerji ve suyun her toplum için olmazsa olmazların başında geldiğine değinerek; "1750 ile 1910 yılları arasında ciddi düzeyde 25 defa kuraklık yaşandığı görülüyor, tespitlerde var. Türklerin Ortaasya'dan göç etmesi bile kuraklıktan ve kıtlıktan kaynaklanıyor. Bizim kuraklık kelimesini ve bunun sorunlarını sizlere unutturmaya niyetimiz yok. Gıda, enerji ve su. Üç tane kritik unsur. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Yeni bizim bütün planlamalarımızı bu üç kelime üzerine yapmamız gerekiyor ki, dünyadaki ülkelerin birbirinden çok fazla etkilendiği veya birbirini etkilediği şu dönemde dolayısıyla bu üç konuda güvenli ve güvenilir olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bostancı: "Yağışlar ümit verici ama kuraklık için önlemler almalıyız"

İklim değişikliğinin, günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunların başında geldiğini söyleyen KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin sadece ekolojik hayatı etkilemediğini, aynı zamanda ekonomi, enerji, sanayi yatırımları, sosyal hayat ve hukuk ile ilgili alanları da doğrudan etkilediğine değindi.

Gelinen nokta itibarıyla, KOP İdaresi bünyesinde başlatılan tarımsal yayım ve danışmanlık uygulamaları ile çiftçilerimizin sulu tarım konusunda bilgilendirilmesi, çiftçi örgütlerinin kurumsal hizmet verme kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinin planlandığını kaydeden Bostancı, konuşmasını şöyle konuştu. "Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğümüz bu çalışma ile Türkiye'de kuraklık sorununun en fazla yaşandığı Konya Kapalı Havzasında tarımsal faaliyette bulunan üreticilerin, üretici örgütlerinin, meslek birliklerinin ve odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili üniversite araştırma kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının; kuraklık algısı, kuraklığın boyutu, etkileri ve kuraklığa karşı alınan ve alınması gereken tedbirler hakkındaki düşünceleri belirlenerek KOP Bölgesi'nde kuraklık eylem planlarının yenilenmesine katkıda bulunması hedeflenmektedir. Kuraklığın boyutu, etkilerini incelemek ve mevcut sorunların giderilmesi amacı ile yeniden yapılandırılmalarına yönelik ilgili kurumlar tarafından uzun süredir farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu Odak Grup Toplantısında, araştırma kapsamında bu güne kadar 790 yönetici ve 603 çiftçi ile yapılan anketler sonucu alınan istatistiki verilerin daha uygulanabilir hale gelmesi için siz değerli katılımcılarımızla birlikte, ortaya çıkarılan sorunların derinlemesine analizi yapılarak, üretilen çözüm stratejilerine son hükmün verilmesi sağlanacaktır. 2016/2017 üretim sezonu başlangıcına meteorolojik ve tarımsal kuraklıkla başladık 2016 yılı gibi kurak bir yıl geçirme korkusu içimize çökmüşken, şükürler olsun ki gelen kar yağışları ümidimizi yeniden yeşertmiştir. İnşallah devamı da bu şekilde gelir. Ancak bölgemizin yüz yüze olduğu kuraklığı gözden kaçırmayacağız özellikle yağışların iyi olduğu normal yıllarda kötü günler için hep birlikte önlemlerimizi almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Konuşmaların ardından, STK'lar, Çiftçiler ve karma olmak üzere üç grupta çalıştay yapılarak saha çalışmalarının analizi masaya yatırıldı.

Konya ve Aksaray'da yapılan toplantılarda; arazi toplulaştırmasında yaşanan sorunlar, Niğde ve Karaman'da ise etkili çiftçi eğitimleri konularında görülen eksikliklerin ön plana çıktığı grup odak toplantılarının genişletilmiş sonuç raporu Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanacak.



