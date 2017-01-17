Koordinat Çayyolu'nun %32'si 4 Ayda Sahiplerini Buldu

Başkent Ankara'nın şu an en büyük inşaat projelerinden biri olan Koordinat Çayyolu'nda, Emlak Konut GYO'nun başlattığı dev kampanya ve YP İnşaat'ın sunduğu cazip ödeme seçenekleriyle konutların yüzde 32'si 4 ay gibi kısa sürede satıldı.

Ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde atılan doğru adımların önemine işaret eden YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, inşaat sektörünün son birkaç aydan bu yana gösterdiği sağlam duruşun Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Özellikle yılın son 4 ayında başlatılan konut kampanyalarının sektördeki hareketliliğe ciddi etkisi olduğunu anımsatan Çankaya, şunları söyledi:

"Gerçek konut alıcısının ortaya çıktığı; birikimlerini gayrimenkulde değerlendirmek isteyenlerin hızlı davrandığı ve karlı çıktığı bir dönem yaşadık. Başlatılan konut kampanyaları alıcıları harekete geçirdi. Biz de Koordinat Çayyolu projemizde söz konusu hareketliliği birebir gözlemledik. İnşaat sektörü, yaşanan olumsuzluklara karşı Türk ekonomisini ayakta tutan en önemli güçlerden oldu."

Emlak Konut GYO işbirliği ile inşa ettikleri Koordinat Çayyolu projesinin satışa başladığı günden bu yana Ankaralılar'ın dikkatini çektiğini ifade eden Çankaya, "Başkent Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden Ümitköy'de inşa ettiğimiz projemiz görücüye çıktığı ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanya da yükselen satış grafiğimizin daha da ivme kazanmasını sağladı. Kısa sürede projemizin yüzde 32'sinin satışını tamamladık. Cazip kampanyalarımız 2017'de de devam edecek" dedi.

