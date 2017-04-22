Koordinasyon Kurulu, Vali Özefe Başkanlığında Toplandı

2017 yılı 2'nci dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Özefe başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcıları, İl ve İlçe Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları, Bölge müdürleri ve kurumların il müdürleri katıldı.



Toplantıda, kurum yetkilileri tarafından, yapılan ve yapılacak olan kurum çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - ARDAHAN