Kooperatif Başkanını Öldüren Sanığın Müebbet Hapsi İsteniyor

Bursa'da servis kooperatif başkanını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.



Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, Nazif Ö. (55), Mesken Servisçileri Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı 50 yaşındaki Arif Akçay ile kendisine az servis verildiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazif Ö., belindeki silahla Akçay'ın kafasına 2 el ateş etti. Yaralı şahıs kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve 2 gün sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.



Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan Nazif Ö, "Geçen sene oğluma 3 okulun servisi verilmişti. O sene içinse 1 okul verilmiş. Bunun üzerine 20 yıllık arkadaşım olan Arif Akçay ile çay bahçesinde buluştuk. Bizim araçların neden servisten çıkarıldığını sordum. 'Sana hesap mı vereceğim' dedi. Masada karşılıklı tartıştık. Oğlumun hakkını isteyince bana küfretti. Öfkelendim. Daha sonra bana yumruk sallamaya kalktı. Silah çekecek düşüncesiyle belimdeki tabancayı çıkarttım. Yere doğru 2 el ateş ettim. Vurulduğunu görmedim. Ben olayın ardından ayrıldım. 2 gece köprü altında kaldım. Polise giderek teslim oldum" dedi.



Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA