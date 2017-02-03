Konyaspor Kupa Hazırlıklarına Devam Etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında pazar günü Ümraniyespor'u konuk edecek Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde öğleden sonra yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.



Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında ağırlayacağı Ümraniyespor maçı hazırlarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve toplu-topsuz yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 3 grupta 5'e 3 top kapma çalışmasının ardından taktik bir çalışma gerçekleştirdi.



Öte yandan, Rizespor maçında sakatlanan ve bir süre takımdan ayrı tedavi gören Jens Jonsson ve genç kaleci Enes Akgün takımdan ayrı olarak çalıştı.



"Sakat oyuncular hakkında açıklama"



Konyaspor'da Jens Jonsson'un da tedavi sürecinin ardından yeniden takımla birlikte çalışmaya başlayacak olmasıyla birlikte sakat oyuncu kalmadı. Kulüp Doktoru Yrd. Doç. Dr. Galip Bilen Kürklü yaptığı açıklamada, "Sakatlıklarının tedavi süreci tamamlanan ve bu haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayan Selim Ay ve Alban Meha'nın ardından Jens Jonsson'un da tedavisi sona erdi. Jonsson yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacak" dedi. - KONYA