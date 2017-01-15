Konyaspor - Galatasaray Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 yendiği maç sonrası iki takım yöneticileri açıklamalarda bulundu.



Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Konya Büyükşehir Stadı'nda bu kadar tepki ilk defa gördüğünü söyleyerek, "Eksi 10 derecede, aşağı yukarı 30 binin üzerinde taraftarımız geldi. Her şeyden önce bu soğuk havada soğuk kış şartlarına rağmen taraftarlarımız yalnız bırakmadılar, teşekkür ediyorum kendilerine. Biraz önce Ali Çamdalı'ya sordum ne söyledin diye. İlk yarının sonunda hakemin Sneijder'e çok ağır küfürlerini duyduktan sonra korkaksın dedim diyor. Belki dememesi gerekirdi ama pozisyona bakıyorsun faul değil bir defa. Yani faul olmayan bir pozisyonu aleyhimize faul veriyorsun sonra sarı kart gösteriyorsun, sonra itirazdan kırmızı kart. 2017 senesine geldik. Türk futbolundaki klasik filmler hiç eskimiyor devam ediyor. Yine Türk futbolundaki filmlerden bir tanesini izledik" şeklinde konuştu.



Daha sonra konuşan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Konyalılara teşekkür ederek, "Dostluk içerisinde bana göre çok zor bir maçtı. Çünkü Konyaspor'un kendi sahasında bir mağlubiyeti var. Bunun dışında Beşiktaş'la berabere kalmış. Sanıyorum Gençlerbirliği'yle beraber kalmış. O nedenle bugünkü maçımız bu anlamada zor. İkinci devrede tam takıma yakın şekilde Galatasaray ve maçın hakimiydi. Seyircinin beklentisi başka sonuç kendi düşledikleri gibi değil. Bizi mutlu eden dostluğun kazandığı bir maç. Ben o nedenle Konyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu ise, "Tabii mutluyuz gerçekten dezavantajlı şekilde gelmiştik buraya. Çünkü iki tane açığımızın cezalı olması dolayısıyla. Fark ettiyseniz ilk yarı kanatsız oynadık ve baya Konyaspor'un baskısıyla geçti. Tabii Rodriguez'in ilk maçından takıma uyum sağlaması bizim açımızdan çok mutluluk verici oldu. Hava koşulları kötüydü ama saha zemini gayet iyiydi. Bence güzel bir maç oldu. Biz de galip geldiğimiz için tabii sevinçliyiz. Hakemin tepki alacak bir şey yaptığını düşünmüyorum. Gerçekten zor bir maçtı, süratlı bir maçtı. Her zaman söylüyorum futbolcu itiraz etmeyecek. Bizim Sneijder de mesela bir daha ki hafta Karabük'le cezalı durumda. Yani o da gereksiz bir şekilde devre bittikten sonra itiraz etti. Yani artık bu itirazları futbolcuları bir tarafa bırakması lazım. Hakemlerin bence bizim takımda da yapıyorsa böyle cezalandırması lazım. Bir pozisyon oluyor 4 tane 5 tane futbolcu gidiyor. Bu bizim takım içinde geçerli. Demiyorum ki diğer takımlar yapıyorsa yani bu hoş bir şey değil. Bunu anca hakemler böyle bitirebilir. Bence hakemler böyle yapmaya devam etsin" dedi. - KONYA