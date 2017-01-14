Konyaspor - Galatasaray Maçında Ali Çamdalı Atıldı, Ortalık Karıştı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının 71. dakikasında Ali Çamdalı'nın peş peşe gördüğü ikinci sarı karta yeşil beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında Ali Çamdalı'nın gördüğü kırmızı kart



Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor, Galatasaray karşısında ikinci yarıda 51. dakikada Sabri'nin golüyle yenik duruma düşerken, 71. dakikada Ali Çamdalı yaptığı faul sonrası sarı kart görünce, bu kararın ardından hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itirazların ardından ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



"HAKEM SİMİT SAT, ONURLU YAŞA SESLERİ"



Konyaspor tribünleri hakem Mete Kalkavan'nın Ali Çamdalı'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından büyük tepki gösterirken, pozisyonun ardından "Futbolun katili Türk hakemleri. Mete gol gol! Simit sat onurlu yaşa." diye bağırdı.



KARAR DOĞRU MU YANLIŞ MI?



Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında 71. dakikada iki sarı karttan oyun dışında kalan Ali Çamdalı'nın oyundan atılmasıyla alakalı olarak canlı yayında eski Galatasaraylı futbolcu Kererm İnan ile Okan Koç bu kararın yanlış olduğunu söyledi.







Kerem İnan, "Pozisyonda faul olduğunu da görmedim. Ayrıca Ali Çamdalı'nın itirazlarında fazla bir reaksiyon da görmedim. Hakeme karşı ne tepkiler görüyoruz. Ayrıca buna sarı kart veriyorsun, sonrasında de Jong'a yapılan faule kart vermiyorsun. O da çok ilginç" diye konuşurken, Okan Koç ise "Bence de pozisyonda faul bile yok. Bırakın kartı, faul olduğunu düşünmüyorum. Hakemin kararı yanlış." diye konuştu.



GALATASARAY'IN SON 5 MAÇININ 4'ÜNDE RAKİPLERİ KIRMIZI KART GÖRDÜ



Atiker Konyaspor - Galatasaray maçında 71. dakikada Ali Çamdalı'nın iki sarı kartla oyundan atılmasıyla Galatasaray'ın son 5 maçının 4'ünde rakipleri kırmızı kart görmüş oldu.



Konyaspor taraftarları Galatasaray maçında özellikle ilk yarıda Semih Kaya'nın pozisyonda penaltı verilmemesine tepki gösterirken, Ali Çamdalı'nın oyundan atılmasının ardından Mete Kalkavan'a yönelik sert tezahüratlarda bulundu.