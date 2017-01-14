Konyaspor - Galatasaray Maçı - İlk 11'ler

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Konyaspor - Galatasaray Maçı - İlk 11'ler

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.



Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Konya deplasmanında da iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEM: Mete Kalkavan



SAAT: 19: 00

YAYIN: beIN SPORTS



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Rangelov, Milosevic, Vukovic,Mehmet, Skubic, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink


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