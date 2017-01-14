Konyaspor - Galatasaray Maçı - İlk 11'ler

Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü 33 puanla üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 24 puanla 7. sırada yer alan Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Konya deplasmanında da iyi bir netice elde ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
ATİKER KONYASPOR - GALATASARAY
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19: 00
YAYIN: beIN SPORTS
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Rangelov, Milosevic, Vukovic,Mehmet, Skubic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink