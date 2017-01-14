Konyaspor Galatasaray'a Fark Attı Ama Gol Atamadı!

FutbolArena Analiz - Süper Lig'in 17. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Galatasaray'a karşı koşu mesafesinde fark attı.



120.8 km koşan Atiker Konyaspor, 111.6 km koşan Galatasaray'dan yaklaşık 9 km fazla koştu ancak yaratıcılık noktasında yine sorun yaşadı. Konyaspor'da 4 oyuncu 12 km'yi geçerken Galatasaray'da 12 km'ye çıkabilen bir futbolcu yoktu.



ATİKER KONYASPOR'DAN SEZON REKORU



Öte yandan Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının ilk yarısında 8 kez rakip ceza alanında topla buluştu. Bu sayı Atiker Konyaspor için bu sezonun en yüksek istatistiğiydi.



ATİKER KONYASPOR'UN GALATASARAY MAÇI KOŞU MESAFESİ



Konyaspor'un genç forveti Bajic maçın en çok koşan ismi olarak göze çarptı. Konyaspor ayrıca maçın son bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen rakibine karşı bu kadar çok koşu farkı atabildi.







Not: Görüntü beIN Sport'tan alınmıştır.



GALATASARAY'IN KOŞU MESAFESİ



Galatasaray'da Selçuk İnan çoğu zaman olduğu gibi yine takımın en çok koşan ismiydi.







Not: Görüntü beIN Sport'tan alınmıştır.