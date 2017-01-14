Konyaspor Cephesi Lionel Carole'un Pozisyonuna İsyan Etti

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.



LİONEL CAROLE TOPA ELLE Mİ MÜDAHALE ETTİ?



İkinci yarıda Galatasaray kalesinde tehlikeler yaratan Atiker Konyaspor, bir pozisyonda penaltı itirazında bulunsa da hakem Mete Kalkavan devam dedi.



Lionel Carole'un sol kanattan açılan ortaya ceza sahasında elle müdahale ettiği iddia edilirken sosyal medyada Konyaspor cephesi devam kararına tepki gösterdi.



İşte o pozisyon: (Görüntü Bien Sports'tan alınmıştır.)



