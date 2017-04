- Konyaspor, Aykut Kocaman'la yoluna devam ediyor

Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar:

"Hocamızın kalmasından yanayım ve kalması tarafındayım"



KONYA - Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğunu belirterek, "Ben hocamızın kalmasından yanayım ve kalması tarafındayım" dedi.

Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, düzenlediği basın toplantısında kuruluşunun 100. yılına doğru Konyaspor'un hedeflere ulaşabilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Baydar, "Bir olmak zorundayız. Kenetlenmek ve Konyaspor'umuzun menfaatlerini her şeyin üstünde görmek durumundayız. Bizim elimiz ayağımız, gözümüz, kulağımız sizlersiniz. 100. yıla doğru yaptığımız önemli yolculukta Konyaspor'dan yana taraf olma mecburiyetimiz var. Kulübümüzün ritmini bozacak, bizi yavaşlatacak, durduracak her türlü engeli beraber aşmak zorundayız. Bunun bir parçası olmak yerine kol kırılır yen içinde kalır misali sorunlarımızı büyütmeden, iyi niyetle yaklaşarak ve camiamızın zarar görmemesini esas alarak hareket edip her şeyi diyalogla çözmeliyiz" diye konuştu.

"Tek yumruk olmak zorundayız"

Yeni dönemde yönetim kurulu olarak daha fazla çalışarak Konyaspor'a hizmet etmek istediklerini dile getiren Baydar, "Konyaspor tarihine yeni ilkler kazandırırken iyi günde kötü günde sizin de yanımızda bizimle birlikte olacağınıza, omuz omuza vererek çalışacağımıza inancım sonsuz. Konyaspor'un artık geriye dönme gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu camia bir daha asla hacizlerle boğuşmayacak, tesis sorunu yaşamayacak, 300-500 taraftarın karşısında maça çıkmayacak. İşte bu günleri yeniden görmemek, yaşamamak için tek yumruk olmak zorundayız. Konyaspor'u çok daha görkemli bir gelecek bekliyor. Ama bunu camiamızın bütün dinamiklerinin desteğini alarak hayata geçirebiliriz. Biz kendimize güveniyoruz. Teknik kadromuza, futbolcularımıza, basınımıza ve taraftarlarımıza güveniyoruz. Önce kendi içimizde birlik olursak, daha dün hayalini kurduğumuz başarıların yakın gelecekte gerçekleşeceğine canı gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hocamızın kalmasından yanayım"

Ahmet Baydar, Aykut Kocaman'ın sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya, başarılı teknik adamın şuan görevine devam ettiğini hatırlattı. Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, sözlerine şöyle devam etti:

"Aykut Kocaman kulübümüzün hocası, şu anda herhangi bir sıkıntı yok, önemli olan bu. Dönem sonuna gelmeden bunları konuşmamızın ne bize faydası var ne de Konyaspor'a. Ben hocamızın kalmasından yanayım ve kalması tarafındayım. Yani Konya'ya da, Konyaspor'a da katkı sağladı ve sağlayacağı görüşündeyim."