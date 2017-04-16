Konyalı seçmen referandum için sandık başına gitti



KONYA'da seçmenler referandum a sunulan anayasa değişiklik paketi için sandık başına gidip oy kullandı.



Konya'da 1 milyon 473 bin 345 seçmen kurulan 4 bin 289 sandıkta oy kullanacak. Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da saat 08.00'de oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanmanın ilk saatleri olduğu için oy kullanılacak okulların ve sandık başlarının sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.



(