Konyaaltı Sahili'nde 'Kar' Sevinci

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Kent Meydanı'na getirdiği 6 kamyon kar ile sahile 10 metre mesafede kartopu oynama imkanı sundu.



Konyaaltı Belediyesi, Beydağları'dan Konyaaltı Kent Meydanı'na 6 kamyon kar getirdi. Konyaaltı Sahili'ne 10 metre mesafede kartopu oynama fırsatı bulan vatandaşların heyecanına, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ortak oldu.



Sahile 10 metre mesafede kar sevinci



Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, geçtiğimiz hafta yayla köylerinden okullara kar taşıdıklarını ve öğrenci ve öğretmenlerin kartopu oyunu ile büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerde tanık oldukları bu heyecanı ilçe sakini vatandaşlara da yaşatmak istediklerini dile getiren Başkan Böcek, hava sıcaklığının 20 dereceleri bulduğu kent merkezinde güneşin tadını çıkaran Antalyalılara, Beydağları'ndan kar getirdiklerini söyledi.



Konyaaltı Sahili'ne hemen 10 metre bir mesafede Konyaaltı Kent Meydanı'na 6 kamyon ile taşıdıkları karın vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandığını ifade eden Muhittin Böcek, Meydan'da dağ gibi yığılan karın üzerine çıkan vatandaşların kartopu ile keyifli saatler geçirdiklerini söyledi.



7'den 70'e herkes kartopu oynadı



Amaçlarının 'Antalya'da dört mevsim bir arada' sözünü fiili olarak göstermek olduğunu dile getiren Başkan Böcek, bu etkinliğe 7'den 70'e onlarca insanın katıldığını bildirdi. 20 Ocak Cuma günü karne alacak öğrencilerin de bu etkinlikle stres attıklarını belirten Muhittin Böcek, genç-yaşlı, küçük-büyük onlarca insanın kartopu heyecanına, birlikte kartopu oynayarak ortak oldu. - ANTALYA