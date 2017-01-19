Konyaaltı Sahil Projesi'nin İhalesi Yine Ertelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan "Konyaaltı Sahili Projesi"nin ihalesine ikinci kez katılım sağlanmadı.



2016 Kasım ayında ilk ihalesi gerçekleştirilen ancak katılım sağlanmadığı için ertelenen Konyaaltı Sahil Projesi'nin ihalesi, bugün ikinci kez tekrar ihaleye sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen ikinci ihaleye de hiçbir firma katılmadı. Bunun üzerine İhale Komisyonu Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici tarafından tutanak tutularak ihale sona erdirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ekici, daha önce ertelenen ihale şartlarından sadece peşin ödemenin farklı olduğunu kaydetti. Ekici, "Önceki ihaleden farklı olarak 6 yıl peşin ödenecekti, 3 yıl peşin ödeme vardı ama bugünde gördüğünüz gibi bir katılım yok. Bundan sonra da inşallah sayın başkanımızın doğrultusunda Konyaaltı sahil projesinin yapmak için belediye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yasanın ön gördüğü aynı şartlarda ihaleye çıkılır diyor, ancak bu belediyenin takviminde olan bir konu olduğu için belediye başkanımız nasıl ön görürse o şekilde süreç devam edecek.



İkinci ihalede de, Konyaaltı varyantından, limana kadar tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatırım bedeli 129 milyon 471 bin 934 lira olarak tespit edildi. Artırıma esas yıllık işletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artı KDV olarak belirlendi.



İhaleyi kazanan yüklenici firma, şartnameye göre işletme bedeli ise geçen ihaleye göre 6 yıldan 3 yıla düşürülerek peşin ödenmesi öngörüldü. İşin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıl olacak. Süre bitiminde ise bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.



Proje ile Konyaaltı, içinde sosyal alanlar, meydan, kültür merkezlerinin de yer alacağı yepyeni bir çehreyle misafirlerini ağırlayacak. Projede, yeşil alanlar denize kadar kesintisiz ulaşacak, vatandaşlar için sahil, önünde hiçbir engel ve duvar olmayacak şekilde düzenlenecek. - ANTALYA