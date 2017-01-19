Konyaaltı Sahil Projesi İhalesine Katılım Olmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek "Konyaaltı Sahili Projesi"nin ihalesine katılım olmadı.



Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda, Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilen ihaleye, hiçbir firma katılmadı. Bunun üzerine İhale Komisyonu Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici tarafından tutanak tutularak ihale sona erdirildi.



Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ihaledeki, işin bedelinin altı yıllık ücretinin peşin ödenmesi şartının bu ihalede üç yıla düşürülmesine karşın ilk ihalede olduğu gibi hiçbir firmanın katılmadığını söyledi.



Bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatları doğrultusunda projeyi hayata geçirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Ekici, tekrar ihaleye çıkılıp çıkılmayacağının, belediyenin takdirinde olduğunu kaydetti.



İhale, Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinden canlı yayınlandı.



- Yatırım bedeli 129 milyon lira



İhalede, Konyaaltı varyantından itibaren, limana kadar olan tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatırım bedeli 129 milyon 471 bin 934 lira olarak tespit edildi. Artırıma esas yıllık işletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artı KDV olarak belirlendi.



İşletme bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından şartnameye göre 6 yıllık peşin olarak ödenecek. Ayrıca işletmeden elde edilecek yıllık gayri safi hasılattan yüzde 1 artı KDV'lik pay da belediyeye ödenecek. İşin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıl olacak.



Konyaaltı'nı bir yaşam ve çekim merkezi haline getirecek projeye fikir vermesi için Büyükşehir Belediyesinin, Mimarlar Odası öncülüğünde yaptığı yarışmayı Yüksek Mimar Mucip Ürger ve ekibi kazanmıştı.



Proje ile Konyaaltı, içinde sosyal alanlar, meydan, kültür merkezlerinin de yer alacağı yepyeni bir çehreyle misafirlerini ağırlayacak. Projede, yeşil alanlar denize kadar kesintisiz ulaşacak, vatandaşlar için sahil, önünde hiçbir engel ve duvar olmayacak şekilde düzenlenecek.