Konyaaltı'ndan Elmalı'ya 29. Kültür Turu

Konyaaltı Belediyesi, Elmalı'ya düzenlenen Kültür Gezileri'nin 29'uncusu ile bin 364 kişiyi tarihi mekanlarla buluşturdu.



Konyaaltı Belediyesi, "Konyaaltı'ndan Elmalı'ya Kültür Gezileri" protokolü kapsamında düzenlenen 29. gezi ile bin 364 kişiyi tarihi ve kültür kenti Elmalı'ya geziye götürdü. Konyaaltı Belediyesi otobüsleriyle ulaşımları ücretsiz sağlanan vatandaşlar, Elmalı'da rehber eşliğinde tarihi ve kültürel mekanları gezme imkanı buldu.



Elmalı Belediyesi ile yaptıkları protokol gereği tarihi ve kültürel değerler taşıyan Elmalı'ya turlar düzenlediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, düzenlenen gezilerin 29'uncusunu gerçekleştireceklerini kaydetti. Başkan Böcek, bu geziler ile toplam bin 364 kişiyi tarihi mekanlarla buluşturduklarını söyledi.



Konyaaltı'ndan Elmalı'ya düzenlenen gezi ile vatandaşlar; Elmalı Arkeoloji Müzesi, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Müzesi, Vahab-ı Ümmi, Ömer Paşa Cami, Sinan-ı Ümmi ve Abdal Musa Türbeleri ile tarihi çarşı ve sokakları rehber eşliğinde gezme fırsatı buluyor. - ANTALYA