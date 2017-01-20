Konyaaltı'nda Uygulamalı Arıcılık Kursu

Konyaaltı ilçesinde düzenlenecek uygulamalı arıcılık eğitimi kurslarının açılış toplantısı yapıldı.



Kaymakamlığın Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Gıda Tartım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Kadri Bilici, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Coşgun, İlçe Müdürü Canan Otruş, muhtarlar, teknik personeller ve kursiyerler katıldı.



Kursun Antalya'da ilk defa açılacağını belirten Bilici, kursun başarılı olması halinde diğer ilçelere de örnek teşkil edeceğini söyledi. Bilici, arıcılığın ülke ve aile ekonomisine katkısının olduğunu kaydetti.



Kursu açmalarındaki amacın ilçede var olan arıcılık potansiyelini artırmak olduğunu vurgulayan Otruş ise arıcılığın en ucuz ve en kolay istihdam yaratan tarımsal faaliyet olmasının yanında doğal denge için de önemli olduğununu belirtti.



Kursun açılması için muhtarlardan talep geldiği ifade eden Otruş, eğitimin Konyaaltı ve Türkiye arıcılığına katkı sağlamasını diledi.



Sunumun ardından toplantı, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.