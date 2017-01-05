Konyaaltı'nda "Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları" Yapılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ikincisini gerçekleştirecekleri Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.



Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifinin yeni başkanı Tarkan Vardaryıldız ve yönetimi, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Vardaryıldız ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyen Böcek, 2. Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları'nın hazırlıklarıyla ilgili kooperatif yönetimiyle toplantı yaptı.



İlgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Belediye Başkanı Böcek, festival coşkusuyla gerçekleştirilen Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları'nı, Saklıkent'in tanıtımı için son derece önemli gördüklerini belirtti.



Şenlik ve yarışların geçen yıl kar yağışının yetersiz olması nedeniyle, teknik heyetin de tavsiyesi alınarak iptal edildiğini hatırlatan Böcek, bu yıl teknik anlamda bir sorun olmadığını bildirdi.



Kar Şenlikleri ve Kayak Yarışları ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Böcek, "Bu etkinliği çok önemsiyoruz. Saklıkent'in tanıtımı ve kış turizmi açısından son derece önemli görüyoruz. Kayak yaptıktan sonra 45 dakika içinde isterseniz Konyaaltı'nda denize girebiliyorsunuz. Bu özelliğiyle Saklıkent dünyada eşsiz bir yere sahip. Etkinliğimiz ile ilgili detayları önümüzdeki günlerde basın yoluyla kamuoyuna duyuracağız. Tüm Antalyalılar bu etkinlik için heyecanla bekliyor." dedi.