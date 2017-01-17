Konyaaltı'nda 'Kar' Heyecanı Devam Ediyor

Konyaaltı Belediyesi, öğrencilerin talepleri üzerine okullara kar taşımaya devam ediyor.



Konyaaltı'nda okullarda taşıma kar heyecanı devam ediyor. Son olarak Bedriye Bileydi, Cahit Ünver ve Abdurrahman-Neriman Bileydi İlkokulları'na kar taşıyan Konyaaltı Belediyesi, kartopu heyecanını çocukların ayaklarına getiriyor.



Okulların bahçesine boşaltılan kar, öğrencileri sevince boğdu. Öğrenciler en çok öğretmenlerini hedef alması da ilginç görüntülerin yaşanmasına sahne oldu.



Başkan Muhittin Böcek yaptığı açıklamada, "Çocukların mutlu olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Şuan yayla köylerimizde ekiplerimiz kardan olumsuz etkilenen yolları açmaya çalışırken, işin başka bir yönünde de ilçe merkezinde çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kartopu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek, yayla köylerimizden kamyonlarla kar getirdik. Bu sevinci ve coşkuyu görünce iyi bir şey yaptığımızı görüyoruz." diye konuştu. - ANTALYA