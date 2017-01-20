Konyaaltı'nda Ağaç Budama Çalışması

Konyaaltı Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan ağaç bakım ve budama çalışmaları Uncalı Mahallesi'nde devam ediyor.



Konyaaltı Belediyesi park-bahçe, yeşil alan ve refüjlerde bulunan ağaç ve çeşitli bitkilerin sağlıklı bir biçimde büyüyüp gelişmesi için bakım, budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için gerçekleştirilen budama işlemiyle; elektrik tellerine uzanan, araç ve vatandaşların geçişini engelleyen dalların oluşturduğu tehlikenin de önüne geçiliyor.



Konyaaltı'nın kış aylarında da rengarenk olduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ekiplerimiz park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerde kışlık bakım çalışmalarına devam ediyorlar. Özellikle kuruyan ağaç dallarını budayan ve yeni fidan dikimi yapan ekipler, kaldırım ve sokakları da süpürerek genel temizlik yapıyor." diye konuştu.



Geçtiğimiz yıl park ve meydanlara bin 800 adet ağaç dikimi yaptıklarını dile getiren Muhittin Böcek, Konyaaltı'nın yeşil dokusunu yaz-kış koruduklarını ve her geçen yıl yeşil alan miktarını artırdıklarını söyledi. - ANTALYA