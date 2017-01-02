Konyaaltı'na Yeni Semt Pazarı

Konyaaltı ilçesinde Liman Mahallesinde yapımı tamamlanan kapalı semt pazarında stant kuracak esnafın yeri, kura çekilişiyle belirlendi.



Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık üç ay içinde yapımı tamamlanan Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı için Feslikan Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Semt Pazarcılar Odası Antalya Şube Başkanı İsmail Öz ile pazarcı esnafı katıldı.



Kura çekilişi sonucunda 130 sebzeci, 41 tuhafiyeci, 14 peynirci, 10 kuruyemişçi, 4 balıkçı ve bir de zücaciyeci ile toplam 200 esnafın Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'ndaki yerleri belirlendi.



Başkan Böcek, vatandaşın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yerlerinin sürekli denetim altında tutulduğunu belirterek, yaşanabilir modern bir kent adına Konyaaltı'nda birbirinden önemli projelere imza attıklarını vurguladı.



Yaptıkları her çalışmada insan hayatını ön plana çıkardıklarını kaydeden Böcek, "Kamera sistemi, bay bayan engelli tuvaleti, çay ocağı, zabıta odası, modern ses ve ışık sistemi ile günümüz şartlarına uygun yapılan kapalı pazar yerimiz vatandaşlarımıza ve esnafımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.