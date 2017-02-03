Konyaaltı Belediyesi Yaşlılar Kreşi Tamamlandı

Konyaaltı Belediyesi'nin ödüllü projesi Yaşlılar Kreşi'nde sona gelindi. Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nin inşaat çalışmaları tamamlanırken, çevre düzenlemesinde de sona gelindi.



Konyaaltı Belediyesi'nin ödüllü projesi 'Yaşlılar Kreşi' tamamlandı. Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali inşaatında çalışmalar tamamlanırken çevre düzenlemesinde de sona gelindi. Yaşlılar kreşi yaşlıların gündüz vakit geçirip, akşam da evlerine geri dönmeleri prensibiyle oluşturuldu.



Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nin inşaat çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şuan çevre düzenlemesinde de sona geldiklerini söyledi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, "Özellikle çalışan aileler, gündüz saatlerinde zaman ayırmakta güçlük çektikleri büyüklerini Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'ne bırakabilecekler. Gündüz saatleri içinde bir çok etkinliğin yer aldığı Kreşimizde, büyüklerimiz sosyalleşip keyifli zaman geçirebilecekler. Böylece çalışmak durumunda olan yetişkinlerde gönül rahatlığıyla işe gidebilecekler" diye konuştu.



Projenin yaklaşık 5 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, "30 Mart 2014 Yerel Seçimleri öncesi söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu projelerden biri olan Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokali'nin inşaat çalışmalarını tamamladık. Bu projenin içerisinde 200 kişilik konferans salonu, el sanatları atölyeleri, müzik, bilgisayar ve yabancı dil gibi derslikler, kütüphane, ilk yardım odaları, çatı bahçesi ve çocuk oyun salonları da bulunuyor. Çatı katında oluşturulacak bahçe ile de kadınlarımız ders aralarında ferah nefes alabilecekler." - ANTALYA