Konyaaltı Belediyesi'ne İngev Ödülü

Konyaaltı Belediyesi, İnsani Gelişme Zirvesi'nde "İnsani Gelişme ve Yaşam" alanında ödüllendirildi.



Konyaaltı Belediyesi, İnsani Gelişme Zirvesi'nde "İnsani Gelişme ve Yaşam" alanında ödüllendirildi. İstanbul'da gerçekleştirilen törene katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapılarıyla modern bir kent olmanın ötesinde, insanlarıyla birlikte yaşanılabilir bir kent için çalıştıklarını söyledi.



İnsani Gelişme Endeksi İlçeler Araştırmasında 150 büyük ilçe arasında yeşil bölgede yer alarak ödüle layık görülen Konyaaltı Belediyesi adına ödülü, Başkan Muhittin Böcek aldı. Başkan Böcek, bu ödül ile büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.



Başkan Böcek, bu ödüle layık görenlere teşekkür ederek, "Konyaaltı ilçemizde yaptığımız çalışmalar ile kişi başına düşen 11.62 metrekare yeşil alan ile Avrupa standartlarının da üstüne çıktık. Konyaaltı Belediyesi olarak yeşil alan miktarını her fırsatta geliştirerek projeler üretiyoruz. Hızla artan nüfus oranımıza rağmen yeşil dokuyu koruyarak, vatandaşların nefes alabileceği yeni alanlar üretiyoruz. Aldığımız bu ödül tüm Konyaaltı sakinlerinindir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA