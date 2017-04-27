Konyaaltı Belediyesi'nden Uçurtma Şenliği

Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesinde uçurtma şenliği düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi'nden Uçurtma Şenliği

Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesinde uçurtma şenliği düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Toros Mahallesi Spor Tesisleri'nde uçurtma şenliği düzenledi. Uçurtma şenliğinde yaşları 3 ile 6 arası değişen çocuklar uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadılar. Bazı çocuklar yeterli rüzgarın olmaması nedeniyle uçurtmalarını yükseltme zor çekti. Saha içinde koşarak uçurtmalarını havalandırmaya çalışan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu. - ANTALYA

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Konyaaltı, Antalya, Çocuk