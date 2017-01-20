Konyaaltı Belediyesi Kreşleri'nde Karne Heyecanı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sömestr tatiline giren Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi'nin minik öğrencilerine karnelerini dağıttı.



Yaşları 3 ile 6 arası 224 öğrencinin eğitim gördüğü Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşleri'nde karne heyecanı yaşandı. Öğrenci velilerinin de katıldığı karne töreni ilk olarak Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreşi'nde başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi'nde eğitim gören kreş öğrencilerine karnelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.



Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda 52 okul bulunduğunu, bu okullarda eğitim gören 20 bin 449 öğrencinin sömestr tatiline girdiğini söyledi. Bin 143 öğretmenin de yine tatil dönemine girdiğini dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreşlei'nde karne töreni ile minik öğrencileri motive etmek istediklerini söyledi.



Ardından Konyaaltı Belediyesi Uncalı Çocuk Kreşi'nde düzenlenen karne törenine katılan Başkan Böcek, "Çocuklarını en iyi şekilde okutmak için çaba gösteren anne ve babalarımıza teşekkür ediyorum. Geleceğimizi bugünden hazırlayan eğitimin miğferleri öğretmenlerimize de ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.



Öğrenci ve veliler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip sohbet eden Başkan Böcek, minik öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verdi. - ANTALYA