Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı 3 Ayda 450 Öğrenci Ağırladı

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, Antalya'nın bir çok ilçesinden öğrenci gruplarını kabul ederek, sokak hayvanlarını ihtiyaç duydukları sevgiyle buluşturuyor.



Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl yüzlerce öğrenciye kapılarını açarak, sokak hayvanları ile insanlar arasında sevgi köprüsü oluşturuyor. Antalya'da özellikle eğitim kurumları tarafından büyük ilgi gören Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, yılın ilk 3 ayında 9 okuldan 450 öğrenciyi ağırladı. Yine bu süre içinde 400 vatandaşta barınakta sokak hayvanlarını ziyaret etti.



Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları ve Sağlık Rehabilitasyon Merkezi, son olarak Kepez İlçesi'nden Baraj İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler, barınakta verilen hizmetleri görevli veterinerlerin ağzından dinledi. Sonrasında ise köpeklerin ve kedilerin bulunduğu bölümleri gezen öğrenciler, özellikle yavru kedilere büyük ilgi gösterdiler. Barınağın yeşil dokusuna da hayran kalan öğretmen ve öğrenciler, burada piknik yaparak günün tadını çıkardılar.



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ni özellikle farklı ilçelerden öğrenci gruplarının ziyaret etmek istemesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. - ANTALYA