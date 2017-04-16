Konya Zarftan Çıkan Iki 'Evet' Pusulası Tartışmaya Neden Oldu

Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası tartışmaya neden oldu



KONYA'da, referandum da bir sandıkta yapılan sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıkması, tartışmalara neden oldu.



Müşahitlerin itirazı üzerine sandık başkanı İlçe Seçim Kurulu yetkililerine sordu, pusulalardan birinin 'evet' olarak kabul edilmesine karar verildi.



Merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan İbrahim Yapıcı İlköğretim Okulu'na kurulan 1415 numaralı sandıkta, sayım sırasında tek zarf içerisinde iki adet 'evet' pusulası çıktı. CHP'li müşahitlerin oyun geçersiz sayılması gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Bu sırada okulda görevli polisler sınıfa gelerek tartışmayı büyümeden önledi. Durumu İlçe Seçim Kurulu'na bildiren sandık başkanı, zarftan çıkan oylardan birinin 'evet' olarak sayılması gerektiği cevabını aldı.



1415'nolu sandıkta kullanılan 365 oydan 8 geçersiz, 193 evet, 164 hayır oyunun çıktığı belirtildi.



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