Konya'ya Şehit Ateşi Düştü

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesinde düşen Sikorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinde şehit olanlardan polis memuru Azam Güdendede'nin acı haberi Konya'daki baba evine ulaştı.



Aksaray'ın Eskil İlçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'da merkez Karatay İlçesi Sedirler Mahallesi Sedirler Caddesi Karpol Sitesi'nde oturan ve sitenin yöneticiliğini yapan babası emekli Muzaffer Güdendede ve annesi Rukiye Güdendede'nin, helikopterin düştüğü haberini internet sitelerinden öğrendikleri belirtildi. Acı haberin ardından sinir krizi geçiren anne ve babayı yakınlarının sakinleştirdiği, bekar olan şehit Azam Güdendede'nin ağabeylerinden Ziya Güdendede'nin veteriner hekim, diğer ağabeyi İbrahim Güdendede'nin de polis memuru olduğu ve Ağrı'da görev yaptığı öğrenildi.



Şehit Güdendede'nin Tunceli'deki görev süresinin bitmesine ise 2 ay kaldığı belirtildi. Şehit Güdendede'nin cenazesinin yarın Konya'da defnedilmesi bekleniyor.



- Konya