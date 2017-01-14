Konya ve Çevresinde Buzlanma ve Don Uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde, buzlanma ve don olayıyla yer yer sis beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın az bulunlu olmasının ve buzlanma, don olayıyla yer yer sis hadisesinin beklendiği kaydedildi.



Bununla birlikte hava sıcaklıklarında 5 derece dolayında artış beklendiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, rüzgarın güney yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.