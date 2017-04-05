Konya ve Aksaray'da "Huzur" Operasyonu

Konya ve Aksaray'da çeşitli şubelerde görevli polisler ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" operasyonu yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "Huzur Türkiye-4" operasyonu yaptı.



Terör, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı çok sayıda polis ile jandarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, birçok bölgede kontrol noktaları oluşturuldu.



Ekipler, kontrol noktalarına gelen araçlarda arama yaptı.



Aksaray



Aksaray Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 250 polis, kent merkezindeki yollarda, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde "Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.



Merkezdeki eğlence mekanları, umuma açık yerler ile kafelerde kimlik kontrolü ve çalışma ruhsatı kontrolü yapan polisler, şehir giriş ve çıkışlarındaki yollarda, araçlarda arama gerçekleştirdi.



Operasyon kapsamında, bin kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri, 300 aracın da trafikten sorgulaması yapıldı. Alkollü araç kullanan 1 sürücüye cezai işlem uygulandı.