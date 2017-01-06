Konya Valiliğinden Öğrenci Servisi Kazasıyla İlgili Açıklama

Konya Valiliği, Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 42 öğrenciden 5 yaralının Konya'daki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.



Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Ocak 2017 Cuma günü saat 08.30 sularında velilerin kendi imkanları ile kiraladıkları Cihanbeyli ilçesi Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan otobüs, yolun kaygan olması ve buzlanması sebebiyle devrilmiştir. Olay yerine en kısa süre içinde ekiplerimiz sevk edilmiş olup, otobüste bulunan 44 öğrenciden ilk belirlemelere göre 2 öğrencimiz vefat etmiş olup, bütün öğrencilerimiz tedbir amaçlı ilçede bulunan hastaneye ambulanslar ile sevk edilmiştir. İlk müdahalelerden sonra 5 yaralı Konya'daki hastanelere sevk edilmiştir" denildi. - KONYA