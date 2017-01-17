Konya Valiliği Karşısında Şüpheli Çanta Paniği

Konya Valiliği binası karşısında çöp kutusu üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde valilik binası karşısındaki kaldırım üzerinde bulunan çöp kutusuna bırakılan çantayı gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın şüpheli bulunması üzerine bomba imha uzmanına haber vererek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giydikten sonra şüpheli çantayı inceledi. Yapılan incelemede, çantanın içerisinde kriko malzemeleri çıktı. Tehlikenin sona ermesinin ardından kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı.



Polis, çantayı çöpe bırakın kişiyi bulmak için çalışma başlattı. - KONYA