Konya Umke Ekibi 6. Ulusal Umke Kampı'na Katıldı

Konya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türkiye genelinde yapılan 6. Ulusal UMKE Kampı'na katıldı.



Türkiye'nin 81 ilinden 400 sağlık görevlisinin katıldığı kamp, Kocaeli'de düzenlendi. Kampa Konya'dan 7 ve Karaman'dan 3 sağlık personeli katıldı. Tatbikatta ağır kış koşulları altında personelin neler yapması gerektiği canlandırılırken, kurtarma ekipleri ayrıca Gölcük'de depremde enkaz altında kalanlara ve Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralananlara müdahale etti. Tatbikatta Marmara Denizi'nde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) atık taşıyan gemiye müdahaleyi de Konya ve Karaman ekibi başarıyla gerçekleştirdi. Kampa Konya UMKE ekibinden Feyyaz Yıldız, Mevlüt Tenekeci, Fahrettin Alıç, Ünal Durmaz, Murat Emre Aydilek, Ali Yenice ve Cumali Yazar katıldı. Feyyaz Yıldız, bu tür kampların ekibin direncini artırma yönünde çok faydalı olduğunu belirterek, bir ekibin nasıl birlikte hareket etmesi gerektiği açısından kampın önemli olduğunu vurguladı. - KONYA