Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,980-1,146 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,980-1,146 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik diğer buğday 1,024 1,280
Düşük vasıflı buğdaylar 0,980 1,146
ARPA
Arpalar 1,093 1,093
Yemlik arpalar 1,095 1,095
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,895 0,906

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