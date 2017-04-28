Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,980-1,146 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,980-1,146 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer buğday
|1,024
|1,280
|Düşük vasıflı buğdaylar
|0,980
|1,146
|ARPA
|Arpalar
|1,093
|1,093
|Yemlik arpalar
|1,095
|1,095
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,895
|0,906
sponsored ads