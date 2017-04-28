Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı 0,980-1,146 liradan satıldı.



Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik diğer buğday 1,024 1,280 Düşük vasıflı buğdaylar 0,980 1,146 ARPA Arpalar 1,093 1,093 Yemlik arpalar 1,095 1,095 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,895 0,906