Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,100-1,117 liradan satıldı.



KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR



Makarnalık Buğdaylar 1,046 1,046 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,100 1,117 Ekmeklik diğer buğday 0,970 1,262 Düşük vasıflı buğdaylar 0,960 1,164 ARPALAR Yemlik arpalar 1,087 1,103 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,900 0,907 BAKLİYAT Fasulye 2,800 3,354