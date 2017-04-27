Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,100-1,117 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında (KTB) ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,100-1,117 liradan satıldı.

KTB'de işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık Buğdaylar 1,046 1,046
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,100 1,117
Ekmeklik diğer buğday 0,970 1,262
Düşük vasıflı buğdaylar 0,960 1,164
ARPALAR
Yemlik arpalar 1,087 1,103
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,900 0,907
BAKLİYAT
Fasulye 2,800 3,354

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