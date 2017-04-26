Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,275 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,275 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,269
|1,275
|Ekmeklik diğer buğday
|1,054
|1,088
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,075
|1,130
|ARPA
|Yemlik arpalar
|1,090
|1,094
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,872
|0,900
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|2,772
|3,528
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