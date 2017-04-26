Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,275 liradan satıldı.



Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA)



EN YÜKSEK



(LİRA)



BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,269 1,275 Ekmeklik diğer buğday 1,054 1,088 Düşük vasıflı buğdaylar 1,075 1,130 ARPA Yemlik arpalar 1,090 1,094 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,872 0,900 BAKLİYATLAR Fasulye 2,772 3,528