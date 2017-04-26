Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,275 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,275 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,269 1,275
Ekmeklik diğer buğday 1,054 1,088
Düşük vasıflı buğdaylar 1,075 1,130
ARPA
Yemlik arpalar 1,090 1,094
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,872 0,900
BAKLİYATLAR
Fasulye 2,772 3,528

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Ticaret, Borsa, Mısır, Konya, Tl, Arpa, Buğday, Fi
8
reklam
sponsored ads